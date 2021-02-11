Турция решила покупать С-400 вопреки позиции США

"Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за четыре месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления [США] непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу", — подчеркнул представитель Эрдогана в интервью телеканалу TRT.