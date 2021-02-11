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Москва

В Турции заявили, что не откажутся от С-400, несмотря на позицию США 

ТАСС и ещё 4 48 минут назад
Турция решила покупать С-400 вопреки позиции США
Фото: ТАСС
Турция не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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"Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за четыре месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления [США] непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу", — подчеркнул представитель Эрдогана в интервью телеканалу TRT.

По данным агентства Reuters, Калын также заявил, что Анкара не откажется от российских С-400.
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Армия , Анкара , США , Турция
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