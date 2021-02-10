Крымские танкисты показали, как выглядит изнутри Т-72Б3

Машина на старте. Пока в контейнерах пусто. Но мы сейчас это исправим. Начинаем погрузку боезапаса. Один заряд, один снаряд. Тяжелые. Осколочно-фугасный. Не ронять. И желательно все это побыстрее делать. По машинам!

Мест для пассажиров внутри не предусмотрено. Размещаемся там, где помещаемся. Но так, чтобы не мешать экипажу. У наводчика сейчас ответственная задача — прицелиться. У механика-водителя — держать курс.

Про кого там говорят — «как танк, прямолинейный»? Здесь, в броне, хорошо понимаешь, о чем это. Вот он, курс — только прямо перед тобой. И небольшой смотровой прибор — чтобы с него не сбиться. А все, что с флангов, — прикрыто броней. Поэтому можно идти напролом.

Ну а если хочется с ветерком — открываешь люк, и обзор уже шире. Правда, в таком положении — только маневры. Без выстрелов. Чтобы не оглушило. Зато можно прочувствовать, как на предельной скорости ведет себя многотонная машина.

Разогреть машину за 70 секунд. Этого времени достаточно чтобы включился комплекс управления огнем «Сосна-У». И заработали все остальные системы танка Т-72Б3. Боевая машина — как умный компьютер, с начинкой из электроники. Приборы «на автомате» отвечают за все. А вот механик-водитель вручную — за плавные виражи.

Кроме экстремального вождения танка, Дмитрий Пупков, военнослужащий соединения береговой обороны, стоит в карауле на складе боеприпасов. Недавно вычислил нарушителя, который проник на секретную территорию. И в одиночку удерживал, пока ехало подкрепление. Теперь — отличник караульной службы.

Мечтает и в танковом биатлоне о таких же достижениях. После каждого заезда формируется рейтинг лучших. Самые меткие и быстрые экипажи продолжат состязаться в танковом конкурсе Армейских международных игр.