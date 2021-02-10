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Москва

Турция заявила, что не подчинится требованиям США об отказе от С-400 

РИА Новости 19 минут назад
Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

"Пока с США нет договоренности относительно С-400. В качестве предварительного условия они требуют отказаться от развертывания комплексов. Но Турция не собирается принимать такое условие. Ни о каком отказе от С-400 речи нет, как и о торге вокруг них, даже с учетом того, что нас исключают из программы по производству новейших истребителей F-35", — сказал собеседник агентства.

По его словам, целью Турции является производство собственных систем ПВО.

"Для нас это вопрос национальной безопасности. Конечно, раз мы в НАТО, то естественно ожидать, что необходимое мы можем получить от наших союзников. Но они не прошли тест на искренность, поэтому мы и договорились с Россией, и она искренне показала нам свою дружбу. Мы продолжаем переговоры с Россией о поставке новой партии С-400", — добавил Сафи.

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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
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Армия , Видео , НАТО , РИА Новости
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