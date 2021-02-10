США направят ядерные бомбардировщики к границе России

Администрация Джо Байдена отправит ядерные бомбардировщики на авиабазу армии США, которая расположена рядом с российской границей. Предполагается, что это сигнал Вашингтона об изменении отношений с Москвой.
«Для нас очень важно быстро и критически реагировать на изменение политической ситуации в мире, а также постоянно быть готовыми поддержать своих союзников и партнеров», — заявил Джефф Харригян, генерал ВВС США.
Армия США отправит четыре ядерных бомбардировщика B-1 и около двухсот американских военнослужащих на авиабазу Орланд в Норвегии.
Самолеты расположатся в 2219 километрах от Москвы и окажутся на границе российского воздушного пространства. Ожидается, что силы США также начнут проводить учения в международном воздушном пространстве недалеко от северо-запада России.
Официальные лица заявили, что этот шаг позволит США оперативнее реагировать на любые акты агрессии со стороны России. Напомним, ранее «ФедералПресс» передавал слова главы Пентагона об уважении к российским военным.