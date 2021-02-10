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Москва

США отправят ядерные бомбардировщики к границе России 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 49 минут назад
США направят ядерные бомбардировщики к границе России
Фото: Reuters
Администрация Джо Байдена отправит ядерные бомбардировщики на авиабазу армии США, которая расположена рядом с российской границей. Предполагается, что это сигнал Вашингтона об изменении отношений с Москвой.

«Для нас очень важно быстро и критически реагировать на изменение политической ситуации в мире, а также постоянно быть готовыми поддержать своих союзников и партнеров», — заявил Джефф Харригян, генерал ВВС США.

Армия США отправит четыре ядерных бомбардировщика B-1 и около двухсот американских военнослужащих на авиабазу Орланд в Норвегии.
Самолеты расположатся в 2219 километрах от Москвы и окажутся на границе российского воздушного пространства. Ожидается, что силы США также начнут проводить учения в международном воздушном пространстве недалеко от северо-запада России.
Официальные лица заявили, что этот шаг позволит США оперативнее реагировать на любые акты агрессии со стороны России. Напомним, ранее «ФедералПресс» передавал слова главы Пентагона об уважении к российским военным.
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Армия , Джозеф Байден , Пентагон , ФедералПресс , Москва , Норвегия , США
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