США направят ядерные бомбардировщики к границе России

Администрация Джо Байдена отправит ядерные бомбардировщики на авиабазу армии США , которая расположена рядом с российской границей. Предполагается, что это сигнал Вашингтона об изменении отношений с Москвой

«Для нас очень важно быстро и критически реагировать на изменение политической ситуации в мире, а также постоянно быть готовыми поддержать своих союзников и партнеров», — заявил Джефф Харригян, генерал ВВС США.

Армия США отправит четыре ядерных бомбардировщика B-1 и около двухсот американских военнослужащих на авиабазу Орланд в Норвегии.

Самолеты расположатся в 2219 километрах от Москвы и окажутся на границе российского воздушного пространства. Ожидается, что силы США также начнут проводить учения в международном воздушном пространстве недалеко от северо-запада России.