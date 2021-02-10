Британия даст денег Украине для строительства военных баз

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Великобритания окажет Украине финансовую поддержку для строительства военных баз на Черном и Азовском морях. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль , передает РИА "Новости".

Глава правительства провел брифинг по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По словам премьера, Киев начинает строительство этих двух баз в рамках оборонного бюджета, который составил 5,93% ВВП.

"Это является самым большим выделением на оборонные цели в последние годы, и в рамках нашего сотрудничества с Британией, которая оказывает нам финансовую помощь", — заявил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины.