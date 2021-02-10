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Британия даст денег Украине на строительство военных баз в Черном море 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Британия даст денег Украине для строительства военных баз
Фото: Reuters
Великобритания окажет Украине финансовую поддержку для строительства военных баз на Черном и Азовском морях. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА "Новости".
Глава правительства провел брифинг по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
По словам премьера, Киев начинает строительство этих двух баз в рамках оборонного бюджета, который составил 5,93% ВВП.

"Это является самым большим выделением на оборонные цели в последние годы, и в рамках нашего сотрудничества с Британией, которая оказывает нам финансовую помощь", — заявил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины.
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Армия , В мире , Денис Шмыгаль , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости , Бельгия , Брюссель , Киев , Лондон , Республика Крым , Великобритания
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