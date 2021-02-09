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Подлодки типа «Лада» вооружат ракетами «Калибр» 

Российская Газета 1 час назад
Подлодки типа «Лада» вооружат ракетами «Калибр»
Фото: Морозов Л.Н./Wikimedia.org
Серийные подлодки проекта 677 "Лада" получат новый электродвигатель и пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

— Лодки "Кронштадт" и "Великие Луки", которые находятся на разных этапах строительства, оснастят новым электродвигателем: менее шумным и более мощным. Корабли будут вооружены новейшими ракетами "Калибр", — рассказал РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

Ввод подлодок в состав ВМФ запланирован на 2022 год.
Головной корабль серии, "Санкт-Петербург", переданный флоту в 2010 году, вооружен только минами и торпедами и до сих пор находится в опытной эксплуатации. Разработанный еще в советское время проект более дешевой, чем корабли типа "Палтус", дизель-электрической субмарины для внутренних морей не раз замораживался и подвергался переработке. В частности, "Лады" планировалось оснастить воздухонезависимой силовой установкой, однако она пока не создана.
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Комментарии
Армия , Александр Бузаков , Адмиралтейские верфи , РИА Новости
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