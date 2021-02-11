Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море 

США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием», заявило посольство России, комментируя военные учения американских кораблей в Черном море.
Комментируя сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море, посольство России в Вашингтоне заявило, что Шестому флоту, вероятно, «не терпится найти врага в Черном море». Американцы «отчаянно ищут предлоги — теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе».
Российская сторона призвала военных США «прекратить безрассудное бряцание оружием». Посольство посоветовало американцам «заниматься своим делом в территориальных водах» США.
«Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», — приводит РИА «Новости» текст сообщения посольства.
Напомним, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что эсминцы ВМС США «Портер» и «Дональд Кук» покинули Черное море «после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО». 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.