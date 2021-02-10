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«Мы констатируем усиление России в Чёрном море после нелегальной аннексии Крыма», — приводит РИА Новости слова Столтенберга на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Он отметил, что речь идёт, в частности, об усилении российского флота.

Генсек добавил, что НАТО уделяет Чёрному морю стратегическое значение.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.