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Москва

Генсек НАТО объяснил усиление альянса в Чёрном море 

RT на русском и ещё 5 14 минут назад
НАТО усилило своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы констатируем усиление России в Чёрном море после нелегальной аннексии Крыма», — приводит РИА Новости слова Столтенберга на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Он отметил, что речь идёт, в частности, об усилении российского флота.
Генсек добавил, что НАТО уделяет Чёрному морю стратегическое значение.
Ранее в акватории Чёрного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Вооружённых сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблём обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Армия , Видео , Войска , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости
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