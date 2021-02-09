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Украина проведет военные учения с НАТО в Одессе 

Lenta.ru и ещё 3 31 минуту назад
Украина проведет военные учения с НАТО в Одессе
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести на территории страны совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.
Военные маневры «Нерушимая стойкость» пройдут в Одессе.

«Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений "Нерушимая стойкость" в Одессе в 2021 году», — проинформировал Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

9 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в «многонациональных учениях».
Всего на территории Украины в 2021-м планируется провести восемь учений с участием около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников.
Ранее, что стало известно, что президент США Джо Байден намерен продолжать поддерживать Украину. До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Он также подтвердил намерение усилить экономическую и военную поддержку Украины.
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Комментарии 2
Армия , Энтони Блинкен , Денис Шмыгаль , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , НАТО , Одесса
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