В Турции предложили использовать С-400 по «критской модели»

"Это оружие (ЗРК С-300) имеется в арсенале системы НАТО. И как оно используется в критской модели, так и мы такое же предложение внесем в повестку переговоров. Мы с США можем найти решение проблемы с С-400", — сказал Акар журналистам. Его цитирует телеканал Haberturk.