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В Турции предложили решение проблемы с С-400 

РИА Новости 1 час назад
В Турции предложили использовать С-400 по «критской модели»
Фото: Turkish Defence Ministry
Приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 могут быть использованы Турцией по аналогии с "критской моделью", заявил глава минобороны республики Хулуси Акар во вторник.
Российские системы ПВО С-300 были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.

"Это оружие (ЗРК С-300) имеется в арсенале системы НАТО. И как оно используется в критской модели, так и мы такое же предложение внесем в повестку переговоров. Мы с США можем найти решение проблемы с С-400", — сказал Акар журналистам. Его цитирует телеканал Haberturk.

Он добавил, что в арсенале многих стран, которые ранее был в Варшавском договоре, а затем вступили в НАТО, до сих пор находится оружие советского периода.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
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Комментарии
Армия , Хулуси Акар , Министерство обороны , НАТО , Греция , Кипр , Крит , США , Турция
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