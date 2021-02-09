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Российские Су-35 и Ту-95МС сыграли в прятки с ПВО 

News.ru 58 минут назад
Российские Су-35 и Ту-95МС сыграли в прятки с ПВО
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский истребитель Су-35 Западного военного округа выполнил во время учебного полёта уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, рассказали в пресс-службе ЗВО. По информации ЗВО, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопровождали над Тверской областью ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с авиабазы под Саратовом.

Один из сопровождающих самолётов находился на расстоянии до 2000 метров от самолётов Дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны, — передаёт РИА Новости.

Кроме того, экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и выполнили перехват целей, разыгрывая между собой воздушный бой. После манёвров боевые машины совершили посадку на аэродром постоянного базирования.
Накануне масштабные манёвры российских ВДВ стартовали в трёх регионах РФ — в Ивановской, Костромской и Ярославской областях. В них примут участие свыше 1,5 тысячи военных, передаёт 8 февраля департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Мероприятия начались с сигнала на приведение в высшую степень готовности. Личный состав двух полков Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения выдвинулся на аэродром Иваново-Северный, где подразделения разработали план действий и подготовили технику к десантированию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гиперзвуковые комплексы станут для России основой силой неядерного сдерживания. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Доля современного вооружения и военной техники в войсках составляет 70,1%, заявил он на ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом вооружённых сил.
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Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Саратов , Саратовская Область , Тверская Область
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