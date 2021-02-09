Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Минобороны опубликовало видео стрельб из атомных минометов 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Учения подразделений ракетных войск и артиллерии большой мощности стартовали в Южном военном округе.

«Особенностью учений является максимальное привлечение к выполнению огневых задач беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и "Соболятник"», — указано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Кроме того, в учениях примут участие 203-мм артиллерийские пушки "Пион" и 240-мм самоходные минометы "Тюльпан", в арсенал последнего входят термоядерные мины мощностью в две килотонны.
Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Россиянка заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
00:16
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России создали оружие «для хипстеров»
02:09
В России создали оружие «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение