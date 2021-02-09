В России показали стрельбы из атомных минометов

Все новости на карте

Учения подразделений ракетных войск и артиллерии большой мощности стартовали в Южном военном округе.

«Особенностью учений является максимальное привлечение к выполнению огневых задач беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и "Соболятник"», — указано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Кроме того, в учениях примут участие 203-мм артиллерийские пушки "Пион" и 240-мм самоходные минометы "Тюльпан", в арсенал последнего входят термоядерные мины мощностью в две килотонны.