Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Причиной инцидента с японской подлодкой могла стать ошибка экипажа 

ТАСС 1 час назад
Инцидент с японской подлодкой объяснили ошибкой экипажа
Фото: wikipedia
Причина инцидента, в ходе которого одна из лучших подводных лодок ВМС Японии "Сорю" столкнулась с контейнеровозом, могла заключаться в ошибке экипажа подлодки. Об этом во вторник сообщило японское агентство Kyodo.
По данным источника агентства в японском оборонном ведомстве, столкновение могло стать следствием ошибки членов экипажа, поскольку никакой информации о неисправностях в системе навигации от экипажа перед столкновением не поступало.
В понедельник у берегов префектуры Коти произошло столкновение подводной лодки Сил самообороны Японии с контейнеровозом, зарегистрированным в Гонконге. По последним данным, подлодка "Сорю" получила существенные повреждения в результате инцидента, который произошел в момент всплытия. В результате инцидента легкие травмы получили трое подводников. Контейнеровоз, как сообщается, не пострадал.
Свои извинения за инцидент уже принесли министр обороны Нобуо Киси и начальник штаба ВМС Японии адмирал Хироси Ямамура. Дизель-электрическая подлодка "Сорю" имеет водоизмещение 2 950 тонн. Ее длина — 84 м, экипаж состоит из 65 человек. Подлодки такого класса, как сообщается, отличаются бесшумностью и способностью длительное время находиться под водой без всплытия.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
ТАСС: последние новости
CNN: миссии с участием бомбардировщиков ВВС США в Норвегии начнутся в течение трех недель CNN: миссии с участием бомбардировщиков ВВС США в Норвегии начнутся в течение трех недель Минобороны опубликовало видео полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС Минобороны опубликовало видео полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС Бывшего главкома ВМФ России похоронят на Троекуровском кладбище в Москве Бывшего главкома ВМФ России похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Комментарии 3
Армия , Происшествия , Нобуо Киси , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России создали ружье «для хипстеров»
02:09
В России создали ружье «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
00:15
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
00:16
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
Происшествия
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение