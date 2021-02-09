Инцидент с японской подлодкой объяснили ошибкой экипажа

Причина инцидента, в ходе которого одна из лучших подводных лодок ВМС Японии "Сорю" столкнулась с контейнеровозом, могла заключаться в ошибке экипажа подлодки. Об этом во вторник сообщило японское агентство Kyodo

По данным источника агентства в японском оборонном ведомстве, столкновение могло стать следствием ошибки членов экипажа, поскольку никакой информации о неисправностях в системе навигации от экипажа перед столкновением не поступало.

В понедельник у берегов префектуры Коти произошло столкновение подводной лодки Сил самообороны Японии с контейнеровозом, зарегистрированным в Гонконге. По последним данным, подлодка "Сорю" получила существенные повреждения в результате инцидента, который произошел в момент всплытия. В результате инцидента легкие травмы получили трое подводников. Контейнеровоз, как сообщается, не пострадал.