Шойгу открыл сбор руководящего состава Минобороны 

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«В Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно— мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно— политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.

В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС России, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления — всего более 350 человек.

Высшие и старшие офицеры проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях, проведут обмен мнениями по актуальным проблемам и наметят пути их решения. Участники сборов также посетят Главный храм ВС России и музейный комплекс «Дорога Памяти».