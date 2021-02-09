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Москва

Шойгу открыл сбор руководящего состава Минобороны 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Шойгу открыл сбор руководящего состава Минобороны
Фото: РИА Новости
Министр обороны Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в военном ведомстве.

«В Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно— мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно— политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.
В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС России, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления — всего более 350 человек.
Высшие и старшие офицеры проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях, проведут обмен мнениями по актуальным проблемам и наметят пути их решения. Участники сборов также посетят Главный храм ВС России и музейный комплекс «Дорога Памяти».
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Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Москва
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