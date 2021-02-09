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Москва

«Калашников» представили оружие «для хипстеров» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать «хипстеров, поколение Z», рассказал гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.
По его словам, это ружье даже позволит обучить стреляющего. Тарасов отметил, что задачей является привлечь тех, кто «родился с гаджетами» и не представляет себя без них.
Так, ружье можно оснастить счетчиком выстрелов и компасом, а также добавить функцию видеозаписи.

«Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z», — передает РБК слова Тарасова.

Компания намерена развивать линейку смарт-ружья.
Ранее «Калашников» представил новый гладкоствольный карабин TG2.
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Армия , Видео , Дмитрий Тарасов , РБК
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