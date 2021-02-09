Офицер британского флота снимала эротические видео на атомной подлодке

Женщину-лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании уличили в создании эротических видеороликов с бойфрендом-моряком на сверхсекретной атомной подводной лодке.

По информации издания The Sun , 29-летняя Клэр Дженкинс выкладывала свои видео в платной соцсети OnlyFans, где подписчики платят за просмотр эротического контента. Несколько видео она сняла на военно-морской базе Клайд, в частности, в пункте базирования Фаслейн, расположенном в 40 километрах от шотландского города Глазго.

Оказалось, что она регулярно публиковала откровенные кадры со своим возлюбленным — моряком Лиамом Доддингтоном, который также служит на базе Клайд.

В профиле на OnlyFans, где размещены откровенные фотографии Дженкинс, она призывает людей платить ей, чтобы она воплощала их сексуальные желания. Интимные кадры продолжают появляться в аккаунте даже после разговора Дженкинс с руководством.

Начальство военно-морской базы ведет расследование. Они допускают версию, что Дженкинс и Доддингтона могли шантажировать иностранные агенты. Отмечается, что Дженкинс прошла строгую проверку перед тем, как заступить на службу.