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Москва

Байден 10 февраля посетит Пентагон 

ТАСС 43 минуты назад
Байден 10 февраля посетит Пентагон
Фото: Reuters
Президент Джо Байден в среду, 10 февраля, намерен посетить Министерство обороны США. Об этом заявил в понедельник на брифинге помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

"Нам предстоит напряженная неделя. Мы ждем в среду визит главнокомандующего — президента Байдена", — сказал Кирби.

"Он встретится с руководством министерства, а также выступит перед его сотрудниками. Я не могу сказать точно, о чем пойдет речь", — добавил Кирби.

4 февраля Байден посетил Госдепартамент, где выступил с речью об основных целях и задачах внешней политики Соединенных Штатов. В частности, он обещал усилить давление на Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека, однако отметил, что у Москвы и Вашингтона есть общие интересы, по которым возможна работа.
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Армия , Джон Кирби , Джозеф Байден , Пентагон , Госдеп США , Москва
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