Американский бомбардировщик-«невидимку» показали вблизи 

Все новости на карте

Авиационный фотограф Скотт Крамер (Scott Krammer) сделал близкий снимок бомбардировщика-«невидимки» Northrop B-2 Spirit. Издание The Drive отметило, что самолёт выглядит как потусторонний.

Фотография показывает, как выглядят различные швы и датчики в нижней части фюзеляжа.

Scott Krammer

Northrop B-2 Spirit построен по схеме «летающее крыло». Источник отмечает , что это очень сложная машина. В самолёте также используются следующие технологии малозаметности: покрытие радиопоглощающими материалами, экранирование реактивных струй двигателей. Бомбардировщик-«невидимка» считается самым дорогим самолётом за всю историю авиации. Стоимость всей программы B-2 на 1997 год оценивалась почти в $45 млрд

Northrop B-2 Spirit может оснащаться восемью тактическими крылатыми ракетами AGM-137 TSSAM с пониженной радиолокационной заметностью или восемью крылатыми ракетами AGM-158 JASSM или восемью планирующими бомбами AGM-154 JSOW.