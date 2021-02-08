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Американский бомбардировщик-«невидимку» показали вблизи 

Ferra.ru 1 час назад
Американский бомбардировщик-«невидимку» показали вблизи
Фото: Ferra.ru
Авиационный фотограф Скотт Крамер (Scott Krammer) сделал близкий снимок бомбардировщика-«невидимки» Northrop B-2 Spirit. Издание The Drive отметило, что самолёт выглядит как потусторонний.
Фотография показывает, как выглядят различные швы и датчики в нижней части фюзеляжа.
Scott Krammer
Northrop B-2 Spirit построен по схеме «летающее крыло». Источник отмечает, что это очень сложная машина. В самолёте также используются следующие технологии малозаметности: покрытие радиопоглощающими материалами, экранирование реактивных струй двигателей. Бомбардировщик-«невидимка» считается самым дорогим самолётом за всю историю авиации. Стоимость всей программы B-2 на 1997 год оценивалась почти в $45 млрд
Northrop B-2 Spirit может оснащаться восемью тактическими крылатыми ракетами AGM-137 TSSAM с пониженной радиолокационной заметностью или восемью крылатыми ракетами AGM-158 JASSM или восемью планирующими бомбами AGM-154 JSOW.
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