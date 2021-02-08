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США и Финляндия проведут учения у границы России 

Артём Кульша 44 минуты назад
США и Финляндия проведут учения у границы России
Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson Nuñez
Военно-воздушные силы Финляндии и США проведут учения в 50 километрах от границы России. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Сил обороны Финляндии рассказали, что 9-10 февраля состоятся ежегодные совместные с американскими ВВС учения по дозаправке самолетов в воздухе. В их рамках в небе над городами Рованиеми, Оулу, Каяани и Куусамо финские истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet будут тренироваться с американским самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker.
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«Цель учений — предоставить летчикам-истребителям возможность овладеть навыками дозаправки», — сказано в сообщении финских вооруженных сил.

В январе, как сообщал «Рамблер», около тысячи морских пехотинцев США в рамках ротации перебазировались из Северной Каролины в Норвегию с задачей отработать взаимодействие с коллегами по НАТО и научиться вести боевые действия в условиях Арктики.
В феврале американские и норвежские военнослужащие вместе с военными из Великобритании и Нидерландов должны были поучаствовать в ежегодном учении Joint Viking, отработав в ходе него перемещение на большие расстояния, обмен информацией на всех уровнях, а также проведя несколько совместных операций. Учение было отменено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Армия , В мире , НАТО
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