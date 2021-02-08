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В ЦВО завершили первый этап опытной эксплуатации БМПТ «Терминатор» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Завершился первый этап испытаний боевой машины «Терминатор»
Фото: РИА Новости
Первый этап эксперимента по применению боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" завершился сегодня на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"В ходе опытного применения, которое стартовало 1 декабря 2020 года, экипажи провели серию занятий по вождению, огневой и технической подготовке. Основные усилия были направлены на изучение особенностей органов управления и системы вооружения БМПТ. К эксперименту также привлекались представители завода-изготовителя для оказания методической помощи в обслуживании", — говорится в сообщении.

В тексте указано, что следующим этапом эксперимента по освоению БМПТ "Терминатор" станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке.
Партия из восьми БМПТ "Терминатор" была поставлена в уральскую танковую дивизию в декабре 2020 года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.
"Терминатор" — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.
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Комментарии
Армия , Челябинская Область
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