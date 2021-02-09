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Пентагон дал оценку российским морским учениям 

Вечерняя Москва и ещё 1 14 минут назад
Никакой угрозы: Пентагон дал оценку российским морским учениям
Фото: Скриншот видео YouTube / TOP TEN
Соединенные Штаты не считают морские учения России, Китая и Ирана, которые в феврале пройдут в Индийском океане, угрозой собственной национальной безопасности. С таким заявлением во вторник, 9 февраля, выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как указал ранее посол России в Иране Леван Джагарян, три государства намерены провести военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. В рамках учений будет, в числе прочего, отработано взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.
Кирби назвал отработку возможностей военно-морских сил ожидаемой и заявил, что Вашингтон не рассматривает «учения такого рода как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнерам по всему миру», сообщает РИА Новости.
Ранее российские военные ученые предложили новый вариант боевого применения Воздушно-космических сил. Исследователи утверждают, что обновленный подход обеспечит гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО.
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Комментарии 1
Армия , В мире , Безопасность , Учения НАТО , Джон Кирби , Леван Джагарян , Пентагон , НАТО , РИА Новости , Индия , Иран , Китай , Пакистан
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