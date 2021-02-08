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Москва

США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
В США показали мощный СВЧ-перехватчик. Его работу продемонстрировала крупнейшая в мире военно-промышленная и аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin. Соответствующая запись размещена в Twitter-аккаунте компании.
На кадрах представлена работа Mobile Radio Frequency-Integrated Unmanned Aircraft System Suppressor (MoRFIUS), который предназначается для перехвата роя беспилотников. Как сообщает Defence Blog, MoRFIUS «использует мощную сверхвысокочастотную (СВЧ) технологию, чтобы эффективно и по доступной цене сбить с неба десятки дронов за короткое время». Новейшее вооружение проходит испытание в США как одна из систем противовоздушной обороны (ПВО).
Армия , Видео , Оружие , США
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