США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик 

США показали мощный СВЧ-перехватчик. Его работу продемонстрировала крупнейшая в мире военно-промышленная и аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin. Соответствующая запись размещена в Twitter-аккаунте компании.

На кадрах представлена работа Mobile Radio Frequency-Integrated Unmanned Aircraft System Suppressor (MoRFIUS), который предназначается для перехвата роя беспилотников. Как сообщает Defence Blog, MoRFIUS «использует мощную сверхвысокочастотную (СВЧ) технологию, чтобы эффективно и по доступной цене сбить с неба десятки дронов за короткое время». Новейшее вооружение проходит испытание в США как одна из систем противовоздушной обороны (ПВО).