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Москва

В трех регионах начались масштабные учения ВДВ 

РИА Новости 1 час назад
В трех регионах начались масштабные учения ВДВ
Фото: РИА Новости
В Ивановской, Костромской и Ярославской областях стартовали масштабные учения десантников, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Маневры пройдут с 8 по 11 февраля. "Задействовано более 1500 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники гвардейских парашютно-десантного и артиллерийского полков из Костромы, а также семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации из Твери", — сказано в релизе.
В понедельник утром подразделения двух полков Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отправились на аэродром "Иваново-Северный", где распланировали свои действия и начали готовить технику к переброске.
Военнослужащим предстоит высадиться на площадку Будихино в Костромской области, а потом захватить и уничтожить пункт управления и лагерь подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Десантники будут отрабатывать захват рубежа на полигоне Песочное в Ярославской области, куда они отправятся после приземления.
Также там планируются боевые стрельбы из штатного вооружения БМД-2, автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-7Д и снайперского вооружения, 120-миллиметровых самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
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