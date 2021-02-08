Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео полетов Ту-95МС в Амурской области в рамках летно-тактического учения в Амурской области. Лётчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях.
Ту-95 — это советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолёт с турбовинтовыми двигателями. До настоящего времени — это единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета во время Холодной войны.
Общее количество разработанных вариантов самолёта «95» составляет около 500 единиц.