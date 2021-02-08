5 февраля Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте разместило видео стрельбы артиллерии Северного флота.
"Бронетехнику условного противника, действующую в арктических условиях, уничтожили расчеты самоходных 152-мм гаубиц «Акация» Северного флота во время учения на полигоне в Печенгском районе Мурманской области", — говорится в комментарии к видео.
2С3 «Акация» — это советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения