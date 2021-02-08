5 февраля Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте разместило видео стрельбы артиллерии Северного флота.

"Бронетехнику условного противника, действующую в арктических условиях, уничтожили расчеты самоходных 152-мм гаубиц «Акация» Северного флота во время учения на полигоне в Печенгском районе Мурманской области", — говорится в комментарии к видео.