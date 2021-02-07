В Сомали упал вертолет миссии Афросоюза 

"Вертолет упал 5 февраля сразу же после вылета с базы в Балидогле, он выполнял задачу по поддержке войск, — отмечается в коммюнике. — Находившиеся на борту четверо военнослужащих были спасены, их физическое состояние сейчас стабильно". Вертолет обслуживался контингентом Уганды в составе миссии. Подчеркивается, что начато расследование причин и обстоятельств произошедшего. "Согласно предварительным данным, речь может идти о механической неполадке", — говорится в документе.