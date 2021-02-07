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В Сомали упал вертолет миссии Афросоюза 

ТАСС 1 час назад
В Сомали упал вертолет миссии Афросоюза
Фото: Reuters
Вертолет миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) разбился в пятницу вскоре после взлета с авиабазы в 90 километрах к северо-западу от столицы страны Могадишо. Об этом сообщило в воскресенье руководство АМИСОМ на своем официальном портале.

"Вертолет упал 5 февраля сразу же после вылета с базы в Балидогле, он выполнял задачу по поддержке войск, — отмечается в коммюнике. — Находившиеся на борту четверо военнослужащих были спасены, их физическое состояние сейчас стабильно". Вертолет обслуживался контингентом Уганды в составе миссии. Подчеркивается, что начато расследование причин и обстоятельств произошедшего. "Согласно предварительным данным, речь может идти о механической неполадке", — говорится в документе.

АМИСОМ была создана в январе 2007 года решением Африканского союза. Общая численность контингента АМИСОМ составляет на текущий день 20,6 тыс. человек. Свои контингенты в состав миссии направили Уганда, Бурунди, Эфиопия, Кения, Джибути. В миссии также участвуют с полицейскими подразделениями Нигерия, Гана и Сьерра-Леоне.
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Комментарии
Армия , Могадишо , Сомали , Уганда
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