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Москва

Расширение посадочной полосы в Хмеймиме встревожило Запад 

Майк Габриелян 35 минут назад
Расширение авиабазы в Хмеймиме встревожило Запад
Фото: globallookpress.com
Западные СМИ утверждают, что получили шпионские спутниковые снимки российской авиабазы Хмеймим в Сирии. На них якобы видно, что одна из посадочных полос расширяется для ядерных ракетоносцев.
Издание The Drive опубликовало фото аэродрома и пишет, что на базе начались работы по удлинению одной из двух основных взлетно-посадочных полос, примерно на 305 метров. Расширение позволит развертывать более крупные и загруженные самолеты, включая тяжелые транспортники и стратегические бомбардировщики.

«База также представляет собой стратегически важный аэродром за пределами России, который может поддерживать более широкие военные действия, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в восточной части Средиземного моря», — пишет издание.

Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим
База имеет две параллельные взлетно-посадочные полосы. Она уже претерпела значительные расширения с тех пор, как российские войска впервые прибыли туда шесть лет назад.
Начиная с 2015 года, инфраструктура была эффективно перестроена и существенно улучшена. Появились расширенные вертолетные площадки, вспомогательные объекты и средства защиты от воздушных атак.

«Строительство подчеркивает непреходящую важность Хмеймима для России… Расширение взлетно-посадочной полосы и любые другие последующие усилия по расширению базы только помогут повысить ее общее стратегическое значение для Кремля», — делает вывод издание.

Авторы подчеркивают, что долгосрочные планы России, по которым Хмеймим «продолжит развиваться в более универсальный российский военный форпост за рубежом».
Три года назад российское правительство подписало с сирийскими властями долгосрочное соглашение об аренде базы в Хмеймиме и порта в Тартусе на 49 лет. Договоренность была достигнута после того, как российские войска, особенно боевая авиация, сыграли важную роль в предотвращении развала Сирии по ливийскому сценарию и создания на ее территории террористического квазигосударства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что у баз России в Сирии заметили редкий самолет.
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Армия , Правительство РФ
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