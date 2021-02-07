Расширение авиабазы в Хмеймиме встревожило Запад

Западные СМИ утверждают, что получили шпионские спутниковые снимки российской авиабазы Хмеймим в Сирии . На них якобы видно , что одна из посадочных полос расширяется для ядерных ракетоносцев.

Издание The Drive опубликовало фото аэродрома и пишет, что на базе начались работы по удлинению одной из двух основных взлетно-посадочных полос, примерно на 305 метров. Расширение позволит развертывать более крупные и загруженные самолеты, включая тяжелые транспортники и стратегические бомбардировщики.

«База также представляет собой стратегически важный аэродром за пределами России, который может поддерживать более широкие военные действия, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в восточной части Средиземного моря», — пишет издание.

База имеет две параллельные взлетно-посадочные полосы. Она уже претерпела значительные расширения с тех пор, как российские войска впервые прибыли туда шесть лет назад.

Начиная с 2015 года, инфраструктура была эффективно перестроена и существенно улучшена. Появились расширенные вертолетные площадки, вспомогательные объекты и средства защиты от воздушных атак.

«Строительство подчеркивает непреходящую важность Хмеймима для России… Расширение взлетно-посадочной полосы и любые другие последующие усилия по расширению базы только помогут повысить ее общее стратегическое значение для Кремля», — делает вывод издание.

Авторы подчеркивают, что долгосрочные планы России, по которым Хмеймим «продолжит развиваться в более универсальный российский военный форпост за рубежом».

Три года назад российское правительство подписало с сирийскими властями долгосрочное соглашение об аренде базы в Хмеймиме и порта в Тартусе на 49 лет. Договоренность была достигнута после того, как российские войска, особенно боевая авиация, сыграли важную роль в предотвращении развала Сирии по ливийскому сценарию и создания на ее территории террористического квазигосударства.