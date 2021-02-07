Германия уведомила НАТО о рекордных расходах на оборону 

Власти Германии планируют в 2021 году повысить расходы на национальную оборону, которые увеличатся на 3,2% по сравнению с прошлым годом и достигнут рекордных €53,03 млрд Это следует из финансовых данных, переданных Берлином в НАТО , копия документа есть в распоряжении немецких СМИ.

В 2020 году власти Германии потратили на оборонные нужды €51,39 млрд, или 1,57% ВВП страны. Годом ранее доля расходов на оборону составляла 1,36% ВВП, пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

В НАТО рассчитывают, что увеличение инвестиций отдельных европейских стран в оборонную сферу позволит урегулировать споры с США. При президенте Дональде Трампа Вашингтон неоднократно обвинял партнёров по НАТО в недостаточных расходах на оборону — США традиционно вносят наибольший вклад в оборонный бюджет НАТО.

Другое немецкое издание — Der Spiegel — сообщает со ссылкой на доклад Минобороны ФРГ, что, несмотря на рекордно высокие расходы на оборону, Берлину не хватает средств для реализации всех оборонных проектов, необходимых для поставленных Североатлантическим альянсом целей.

В 2014 году все страны НАТО договорились о повышении расходов на оборону до отметки в 2% национального ВВП, однако большинство европейских держав пока только приближается к этому показателю.