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Корабли Балтийского флота вышли а Аденский залив 

Министерство обороны Российской Федерации 1 час назад
Корабли Балтийского флота вышли а Аденский залив
Фото: РИА Новости
Корвет «Стойкий» Балтийского флота в ближайшее время приступит к формированию конвоя для его проводки из Аденского залива до входа в Красное море. На борту корабля находится подразделение морской пехоты, которое подготовлено с учетом опыта действий по борьбе с пиратами.
Накануне, в Средиземном море, в соответствии с планом похода, экипаж корвета провел учение по ПВО, также были организованы корабельные учения по организации борьбы за живучесть, личный состав подразделений антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях.
Материальная часть и вооружение корвета функционируют в штатном режиме. Личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования г. Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.
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