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Москва

СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России»
Фото: Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях.

«В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», — отметили в СБУ.

Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов.
Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила.
Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда.
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Армия , ФСБ , СБУ
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