СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях.

«В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», — отметили в СБУ.

Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов.

Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила.