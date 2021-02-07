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ЗРПК «Панцирь» отразил атаку беспилотников на учениях в Крыму 

RT на русском и ещё 4 12 минут назад
«Панцирь» отразил атаку беспилотников на учениях в Крыму
Фото: РИА Новости
Боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» во время учений отразили атаку беспилотников на позиции С-400 в Крыму.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
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Отмечается, что, по замыслу плановой тренировки, условный противник применил беспилотники для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

«В ходе учения расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии», — заявили в ЮВО.

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Армия , Интерфакс , Москва , Московская область
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