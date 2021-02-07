«Панцирь» отразил атаку беспилотников на учениях в Крыму

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Боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» во время учений отразили атаку беспилотников на позиции С-400 в Крыму

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что, по замыслу плановой тренировки, условный противник применил беспилотники для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».