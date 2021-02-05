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Москва

Вдова адмирала Высоцкого назвала причину его смерти 

РИА Новости 1 час назад
Адмирал Высоцкий умер от остановки сердца
Фото: РИА Новости
Причиной смерти бывшего главкома ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого стала сердечная недостаточность, сообщила РИА Новости его вдова Наталья Высоцкая.
Высоцкий скончался на 67-м году жизни.

"Владимир Сергеевич скончался в ночь на пятницу от остановки сердца", — сказала Высоцкая.

С 2007 по 2012 год Высоцкий занимал должность главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.
Был членом совета старейшин РОО "Клуб адмиралов ВМФ России".
Умер участник Сталинградской битвы Максим Загорулько
В августе 2013 года был назначен на должность заместителя генерального директора АО "Атомредметзолото" по специальным проектам.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.
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Армия , Наталья Высоцкая , Максим Загорулько , Владимир Высоцкий , РИА Новости
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