Адмирал Высоцкий умер от остановки сердца

Причиной смерти бывшего главкома ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого стала сердечная недостаточность, сообщила РИА Новости его вдова Наталья Высоцкая.
Высоцкий скончался на 67-м году жизни.
"Владимир Сергеевич скончался в ночь на пятницу от остановки сердца", — сказала Высоцкая.
С 2007 по 2012 год Высоцкий занимал должность главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.
Был членом совета старейшин РОО "Клуб адмиралов ВМФ России".
В августе 2013 года был назначен на должность заместителя генерального директора АО "Атомредметзолото" по специальным проектам.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.