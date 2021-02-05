Адмирал Высоцкий умер от остановки сердца

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Высоцкий скончался на 67-м году жизни.

"Владимир Сергеевич скончался в ночь на пятницу от остановки сердца", — сказала Высоцкая.

С 2007 по 2012 год Высоцкий занимал должность главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.

Был членом совета старейшин РОО "Клуб адмиралов ВМФ России".

В августе 2013 года был назначен на должность заместителя генерального директора АО "Атомредметзолото" по специальным проектам.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.