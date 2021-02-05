Су-24М разбомбили центр подготовки боевиков в Сирии

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По данным «Русской весны», российские Су-24М в ходе налета атаковали 500-килограммовыми фугасными бомбами ФАБ-500 штаб с казармами и транспортными средствами запрещенной на территории России террористической группировки «Аджнад аль-Кавказ». Видео уничтожения лагеря боевиков опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».