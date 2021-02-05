Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео уничтожения центра подготовки боевиков в Сирии 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
В сирийской провинции Идлиб Военно-космические силы России нанесли удар по центру подготовки боевиков.
По данным «Русской весны», российские Су-24М в ходе налета атаковали 500-килограммовыми фугасными бомбами ФАБ-500 штаб с казармами и транспортными средствами запрещенной на территории России террористической группировки «Аджнад аль-Кавказ». Видео уничтожения лагеря боевиков опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Ранее сообщалось, самолеты ВКС России нанесли удар по укрытиям протурецких боевиков в Сирии.
Армия , Видео , Войска , Конфликты
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Задержаны убийцы женщины-хореографа в Москве
01:03
Задержаны убийцы женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
00:20
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
Происшествия
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
Су-24М разбомбили центр подготовки боевиков в Сирии
00:18
Су-24М разбомбили центр подготовки боевиков в Сирии
Армия Войска
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
00:49
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
Происшествия Пожары
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
Происшествия
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение