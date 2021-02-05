"Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении", — сказал Шойгу на совещании, которое прошло на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове.