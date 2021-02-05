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Москва

Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провел министр обороны России Сергей Шойгу.

"Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении", — сказал Шойгу на совещании, которое прошло на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове.

По словам министра, "на основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности".

"Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи", — сказал Шойгу. Далее совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме.

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Комментарии 7
Армия , Видео , Сергей Шойгу , Минпромторг , Генштаб , НАТО , Московская область , Реутов
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