Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий 

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Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни. Об этом ТАСС заявил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Он отметил, что Высоцкий скоропостижно скончался сегодня.

Адмирал Высоцкий Владимир Сергеевич занимал должность главнокомандующего Военно-морским флотом России с 2007 по 2012 год, пояснил Дерябин.

Руководитель аппарата Клуба военачальников РФ также подчеркнул, что причина смерти Высоцкого пока не известна, однако не связана с коронавирусом, пишет РИА Новости.