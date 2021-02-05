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Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий
Фото: РИА Новости
Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни. Об этом ТАСС заявил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
Он отметил, что Высоцкий скоропостижно скончался сегодня.
Адмирал Высоцкий Владимир Сергеевич занимал должность главнокомандующего Военно-морским флотом России с 2007 по 2012 год, пояснил Дерябин.
Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев
Руководитель аппарата Клуба военачальников РФ также подчеркнул, что причина смерти Высоцкого пока не известна, однако не связана с коронавирусом, пишет РИА Новости.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о смерти контр-адмирала Владимира Бедердинова. Он известен переходом вокруг Земли под водой через пролив Дрейка на Камчатку в 1979 году. За это достижение подводник был награжден орденом Красного знамени. За всю карьеру контр-адмирал провел под водой восемь лет.
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Армия , Владимир Бедердинов , Владимир Ткачев , Владимир Высоцкий , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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