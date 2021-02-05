Экс-сотрудник СБУ раскрыл вербовку офицеров Украины Британией

«Этот украинский офицер остался очень впечатлен знакомством и поддерживал связь с этим британским офицером долгое время. И уже после того, как он продолжил служить на Украине, он поддерживал с ним контакт. И в разговоре со мной, году в 2017-м, офицер всерьез задумался об увольнении и мне прямо так и сказал: «На меня вышел мой бывший командир по Афганистану и сказал, что, если хочешь увольняться, подумай, мы тебе найдем работу в Британии, с предоставлением гражданства»», — процитировал бывшего коллегу Прозоров.