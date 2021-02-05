У баз России в Сирии заметили редкий самолет 

Сирии рядом с военными базами России был замечен редкий самолет Ан-24КПА. Об этом сообщает Avia.pro.

Ан-24КПА, как сообщал «Рамблер», предназначен для проведения летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования. На его борту установлена аппаратура, с помощью которой можно проанализировать излучаемые сигналы и оценить точность функционирования наземных средств. Avia.pro называет его одним из наиболее редких самолетов.

Согласно информации сервисов мониторинга воздушной обстановки, некоторое время назад Ан-24КПА был замечен рядом с российскими военными базами в Сирии.