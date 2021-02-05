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Москва

У баз России в Сирии заметили редкий самолет 

Артём Кульша 30 минут назад
У баз России в Сирии заметили редкий самолет
Фото: РИА Новости
В Сирии рядом с военными базами России был замечен редкий самолет Ан-24КПА. Об этом сообщает Avia.pro.
Ан-24КПА, как сообщал «Рамблер», предназначен для проведения летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования. На его борту установлена аппаратура, с помощью которой можно проанализировать излучаемые сигналы и оценить точность функционирования наземных средств. Avia.pro называет его одним из наиболее редких самолетов.
Согласно информации сервисов мониторинга воздушной обстановки, некоторое время назад Ан-24КПА был замечен рядом с российскими военными базами в Сирии.

«Примечательным является тот факт, что ранее при посадках самолетов на авиабазе Хмеймим мониторинговые ресурсы обращали внимание, что довольно часто воздушные суда не могут произвести посадку с первой попытки, что не исключает вероятности того, что работе авиабазы могут ставить искусственные помехи», — сообщает Avia.pro.

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Армия , В мире
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