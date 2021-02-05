Китай выразил США протест из-за прохода эсминца

"США намеренно создают напряженность, оказывая негативное воздействие на мир и стабильность в регионе, — приводит его слова официальная страница Министерства обороны Китая в социальной сети WeChat. — Мы выражаем по этому поводу решительный протест. Наши войска будут твердо защищать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность КНР".