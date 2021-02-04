Передачу ВМФ фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» отложили 

Завод «Северная верфь» передаст Военно-морскому флоту России третий и четвертый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» позже запланированного срока из-за проблем с поставками отечественных двигателей, рассказал генеральный директор предприятия Игорь Орлов.
«Один сдается в следующем году, в 2022-м, и один в 2023-м», — передает сообщение Орлова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что серийный фрегат «Адмирал Головко» передадут ВМФ в 2021 году. Его швартовные испытания должны были начаться летом этого года.
Гендиректор «Северной верфи» уточнил, что проблемы с поставками двигателей уже решены. Турбины на «Адмирал Головко» погружены, в конце 2021 — начале 2022 годов предприятие планирует начать ходовые испытания корабля. Кроме того, на верфи сейчас строятся однотипные корабли «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Амелько», в июле прошлого года были заложены фрегаты «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев», которые получат по 24 ячейки для ракет. У первых шести кораблей их было 16.
В ноябре 2020 года Объединенная двигателестроительная корпорация поставила на фрегат проекта 22350 первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, созданный в рамках программы импортозамещения украинских силовых установок
Напомним, 22 мая прошлого года третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге.