На Украине допустили возобновление конфликта в Донбассе 

Он допустил, что новый президент США Джо Байден может начать подталкивать Украину к возобновлению активных боевых действий, хотя американцам выгоден статус-кво. Тем не менее, считает политолог, нельзя исключать провокации.

Погребинский при этом считает, что США не вступятся за Киев в случае участия в конфликте России на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Насколько я понимаю Байдена, он осознает, что серьезная провокация может привести к масштабному ответу со стороны России (…) И тогда часть украинского общества скажет, мол, мы полностью легли под вас, а вы нас не спасли, и мы полностью потеряли Донецкую и Луганскую области, включая Славянск, Мариуполь и Лисичанск, которые в таком случае могут перейти под контроль россиян», — сказал Погребинский.

По его мнению, в таком случае США могут потерять часть контроля над Украиной.

Ранее 4 февраля глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил , что США могут эффективно воздействовать на Россию и новая американская администрация уже делает решительные заявления в поддержку целостности Украины.