Россия может начать продавать Су-57 за рубеж

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«Рособоронэкспорте». Истребители пятого поколения Су-57 российского производства могут начать продавать странам, которые являются стратегическими партнерами Москвы . Такое условие поставок самолетов за рубеж в четверг, 4 февраля, назвали «Интерфаксу»

«"Рособоронэкспорт" готов предложить многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности», — заявили в компании.

Там также добавили, что в настоящее время ведут предварительные консультации по поставкам другого самолета — российского истребителя поколения 4++ Су-35 — в несколько стран Азии.