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Москва

В России назвали условие продажи Су-57 за рубеж 

Lenta.ru 30 минут назад
Россия может начать продавать Су-57 за рубеж
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Истребители пятого поколения Су-57 российского производства могут начать продавать странам, которые являются стратегическими партнерами Москвы. Такое условие поставок самолетов за рубеж в четверг, 4 февраля, назвали «Интерфаксу» в «Рособоронэкспорте».

«"Рособоронэкспорт" готов предложить многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности», — заявили в компании.

Там также добавили, что в настоящее время ведут предварительные консультации по поставкам другого самолета — российского истребителя поколения 4++ Су-35 — в несколько стран Азии.
Как отмечает агентство, Су-57 получил экспортную документацию в августе 2019 года — это дало возможность начать переговоры о его продаже в другие страны. После этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что одной из стран, которые всерьез рассматривают возможность приобретения Су-57, является Индия. Кроме того, истребитель был показан и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В то же время глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и вице-премьер Юрий Борисов отмечали, что продажа Су-57 за рубеж возможна только после того, как подобные истребители будут приняты на вооружение Воздушно-космических сил России.
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Комментарии
Армия , Юрий Борисов , Реджеп Эрдоган , Сергей Чемезов , Дмитрий Шугаев , Ростех , Рособоронэкспорт , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Интерфакс , Индия , Москва
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