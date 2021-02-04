Бомбардировщики могут «проводить» корабли НАТО в Черном море 

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 ранее были переброшены в Крым , и имитация их атаки может стать финальным аккордом российских учений в Черном море. Об этом пишет Avia.Pro.

«Рамблер» писал, что ранее украинские СМИ обвинили российских военных в слишком агрессивных действиях по отношению к американским эсминцам, появившимся в акватории Черного моря. При этом в Черноморском флоте напомнили об учениях, о которых американцев предупреждали заранее. Так, в ходе широкомасштабных черноморских учений фрегат «Адмирал Макаров» и береговые противокорабельные комплексы «Бастион» «уничтожили» корабль условного противника.

При этом, по данным Avia.Pro, завершить учения может эффектное использование бомбардировщиков Ту-22М3

«Финалом для кораблей НАТО станет, предположительно, отработка ударов российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по трем американским военным кораблям», — подчеркивается в статье.

Российские бомбардировщики готовы будут продемонстрировать свою мощь судам НАТО, которые уже готовятся к отходу, утверждает издание.