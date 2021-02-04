В Сирии открыли памятник летчику Роману Филипову

Автором бюста стал скульптор Михаил Сердюков . Памятник установили рядом с бюстом другому герою — вертолётчику Ряфагатю Хабибулину, погибшему при освобождении Пальмиры в 2016 году.

Выступая на открытии памятника, заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по военно-политической работе Игорь Курочкин отметил, что существует идея создать аллею героев и почтить таким образом память всех погибших.

Самолёт российского лётчика Романа Филипова был подвит террористами 3 февраля 2018 года в провинции Идлиб. Пилот катапультировался и вступил в бой. Осознав, что из окружения выбраться не удастся, военный подорвал себя гранатой.

Роману Филипову посмертно было присвоено звание Героя России.