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В Сирии открыли памятник российскому летчику Роману Филипову 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В Сирии открыли памятник летчику Роману Филипову
Фото: скриншот с видео
Памятник российскому лётчику Роману Филипову открыли на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Автором бюста стал скульптор Михаил Сердюков. Памятник установили рядом с бюстом другому герою — вертолётчику Ряфагатю Хабибулину, погибшему при освобождении Пальмиры в 2016 году.
Выступая на открытии памятника, заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по военно-политической работе Игорь Курочкин отметил, что существует идея создать аллею героев и почтить таким образом память всех погибших.
Самолёт российского лётчика Романа Филипова был подвит террористами 3 февраля 2018 года в провинции Идлиб. Пилот катапультировался и вступил в бой. Осознав, что из окружения выбраться не удастся, военный подорвал себя гранатой.
Роману Филипову посмертно было присвоено звание Героя России.
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Армия , Война в Сирии , Идлиб , Роман Филипов , Михаил Сердюков , Игорь Курочкин , Сирия
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