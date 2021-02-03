Названа защита Калининграда при «масштабных боевых действиях» 

Местом дислокации данного полка назван город Советск. Согласно газете, ссылающейся на источники в военном ведомстве, полк вместе с рядом других частей войдет в состав мотострелковой дивизии.

«Дивизия — это мощный кулак. С одной стороны, у нее есть все, что необходимо для локальных конфликтов. С другой, на случай масштабных боевых действий дивизия имеет все необходимые средства, чтобы защитить Калининград», — считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, «в итоге сделают так, что часть российских войск будет ориентирована на Польшу, а другая — на Литву».