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Названа защита Калининграда при «масштабных боевых действиях» 

Lenta.ru 1 час назад
Названа защита Калининграда при «масштабных боевых действиях»
Фото: Public Domain / Wikimedia
Минобороны России на базе 79-й отдельной мотострелковой бригады сформирует полк, который усилит сухопутную защиту Калининградской области, сообщают «Известия».
Местом дислокации данного полка назван город Советск. Согласно газете, ссылающейся на источники в военном ведомстве, полк вместе с рядом других частей войдет в состав мотострелковой дивизии.

«Дивизия — это мощный кулак. С одной стороны, у нее есть все, что необходимо для локальных конфликтов. С другой, на случай масштабных боевых действий дивизия имеет все необходимые средства, чтобы защитить Калининград», — считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, «в итоге сделают так, что часть российских войск будет ориентирована на Польшу, а другая — на Литву».
В январе издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), опубликовало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому, данный сценарий представляет собой клинический идиотизм.
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Комментарии
Армия , Виктор Мураховский , Владислав Шурыгин , Министерство обороны , НАТО , газета "Известия" , Журнал "Арсенал отечества" , Калининград , Калининградская Область , Литва , Польша
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