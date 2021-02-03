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В России создали бесконтактную мишень 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
В России создали бесконтактную мишень
Фото: Министерство обороны России
Концерн «Техмаш», входящий в Ростех, разработал акустический беконтактный мишенный комплекс. Принцип работы — в анализе скорости и координат летящей пули/cнаряда. Данные о попаданиях и отклонениях транслируются на экран.
В результате стрелок может корректировать огонь тут же, не тратя времени на на сверку попаданий через оптику. Когда даже промежуточные результаты доступны практически в реальном времени, наработка навыков точной стрельбы идет куда быстрее.

«Новый мишенный комплекс не имеет аналогов в России. В отличие от существующих образцов он поддерживает беспроводную связь между датчиками и оператором на расстоянии километра. Его характеристики позволяют получать информацию о результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры. Таким образом комплекс повышает удобство и эффективность тренировок. Подобные возможности, безусловно, заинтересуют военных и спортсменов», — сообщили в комплексе вооружений Ростеха.

Комплекс поддерживает калибры от 5,45 до 30 миллиметров. Максимальный темп стрельбы — 200 выстрелов в секунду. В случае если огонь ведется очередями, комплекс рассчитывает среднюю точку попадания. В планах улучшить мобильность комплекса — его будет проще транспортировать, быстрее монтировать. Это должно облегчить использование «в поле».
Мишенный комплекс разработан в АО «НПО „Прибор“ имени С. С. Голембиовского».
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Армия , Техмаш , Ростех
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