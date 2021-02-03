Противоракетную систему США сравнили с дуршлагом 

«Поэтому наши, конечно, предупреждали, что если они (США — прим. «Ленты.ру») будут продолжать строительство этой системы и приближать ее к границам России, она будет вынуждена разрабатывать новые системы вооружений, что она и сделала», — отметил Рогулев.