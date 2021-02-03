Индия решила купить у России 21 истребитель МиГ-29 

Все новости на карте

«Предложение на поставку 21 самолета МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индии принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур», — передает РИА «Новости» слова директора ФСВТС.

Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов по данной авиатехнике связана, прежде всего, с пандемией коронавируса.

«Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее, переговорный процесс идет», — отметил он.

Он добавил, что Россия направила Индии предложение о поставке дополнительной партии машинокомплектов истребителей Су-30МКИ.

«Предложение о поставке технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолетов Су-30МКИ также передано партнерам. Ожидаем решение индийской стороны о проведении контрактных переговоров», — сказал Дрожжов.

По его словам, выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идет по графику.

«Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года», — сказал он.

Дрожжов напомнил, что в январе в Россию прибыли индийские специалисты и приступили к обучению работе на С-400.