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Москва

Индия решила купить у России 21 истребитель МиГ-29 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Индия решила купить у России 21 истребитель МиГ-29
Фото: РИА Новости
Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021.

«Предложение на поставку 21 самолета МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индии принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур», — передает РИА «Новости» слова директора ФСВТС.

Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов по данной авиатехнике связана, прежде всего, с пандемией коронавируса.

«Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее, переговорный процесс идет», — отметил он.

Он добавил, что Россия направила Индии предложение о поставке дополнительной партии машинокомплектов истребителей Су-30МКИ.

«Предложение о поставке технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолетов Су-30МКИ также передано партнерам. Ожидаем решение индийской стороны о проведении контрактных переговоров», — сказал Дрожжов.

По его словам, выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идет по графику.

«Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года», — сказал он.

Дрожжов напомнил, что в январе в Россию прибыли индийские специалисты и приступили к обучению работе на С-400.
Напомним, в июле газета ВЗГЛЯД сообщала, что Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 Су-30МКИ.
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Армия , Владимир Дрожжов , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Индия
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