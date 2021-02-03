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Новый легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытают в Сибири 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Новый легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытают в Сибири
Фото: www.vitalykuzmin.net
Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время отправят для испытаний в Западную Сибирь. Его испытают в условиях низких температур воздуха.
Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. Он добавил, что "Спрут-СДМ1" уже испытали в Черном море. Плавающий танк продемонстрировал способность преодоления водных препятствий при шторме до трех баллов. Потом танк протестировали в средней полосе России и в субтропиках, где термометр показывал под 40 градусов тепла.
Теперь проверят, как машина поведет себя при низких температурах. И уже после этого "Спрут-СДМ1" будут десантировать из военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Так проверят его на аэромобильность.
"Спрут-СДМ1" — легкий плавающий танк. Разработан на "Курганмашзаводе". На вооружении артиллерийско-ракетный комплекс калибра 125 миллиметров. Скорость по шоссе — 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час.
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Армия , Курганмашзавод , США
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