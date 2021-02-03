США обвинили Турцию в подрыве сплоченности НАТО из-за С-400

В тот же день официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн , сообщила, что вместе с тем Салливан отметил желание новой американской администрации "выстроить конструктивные связи" между США и Турцией, "расширяя сферы сотрудничества и эффективным образом контролируя разногласия".

По ее словам, помощник американского президента также сказал Калыну, что власти США намерены "укрепить трансатлантическую безопасность посредством НАТО". В декабре прошлого года сообщалось, что Турция полностью расплатилась за российские зенитные ракетные системы С-400.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.