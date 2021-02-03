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США обвинили Турцию в подрыве сплоченности и эффективности НАТО из-за покупки С-400 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
США обвинили Турцию в подрыве сплоченности НАТО из-за С-400
Фото: Reuters
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО, передает ТАСС.
В тот же день официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, сообщила, что вместе с тем Салливан отметил желание новой американской администрации "выстроить конструктивные связи" между США и Турцией, "расширяя сферы сотрудничества и эффективным образом контролируя разногласия".
По ее словам, помощник американского президента также сказал Калыну, что власти США намерены "укрепить трансатлантическую безопасность посредством НАТО". В декабре прошлого года сообщалось, что Турция полностью расплатилась за российские зенитные ракетные системы С-400.
Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.
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Комментарии
Армия , НАТО и Россия , Планы НАТО , Джейк Салливан , Ибрагим Калын , Эмили Хорн , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , США , Турция
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