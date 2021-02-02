Адмирал призвал вытеснить американские суда из Черного моря

Россия должна активно следить за военными кораблями США во время их пребывания в водах Черного моря. Об этом адмирал Виктор Кравченко заявил РИА Новости.
Кравченко — бывший начальник главного штаба Военно-морского флота России. Сегодня он объяснил, что существующие правила позволяют американским военным кораблям заходить в Черное море на определенное время при соблюдении определенных требований.
«Не стрелять же их! Ну зашли. Пусть заходят!» — заявил он.
Адмирал объяснил, что корабли непосредственного слежения России должны жестко наблюдать за тем, не занимаются ли американские суда противоправной деятельностью, изучать их тактику, предупреждать о недопустимости захода в российские территориальные воды, а если они уже зашли — наваливаться и вытеснять их оттуда.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в акватории Черного моря находятся эскадренные миноносцы Военно-морских сил США «Дональд Кук» и «Портер». Они вошли туда в январе.