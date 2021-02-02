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Москва

Адмирал призвал вытеснять американцев из Черного моря 

Артём Кульша 26 минут назад
Адмирал призвал вытеснить американские суда из Черного моря
Фото: Reuters
Россия должна активно следить за военными кораблями США во время их пребывания в водах Черного моря. Об этом адмирал Виктор Кравченко заявил РИА Новости.
Кравченко — бывший начальник главного штаба Военно-морского флота России. Сегодня он объяснил, что существующие правила позволяют американским военным кораблям заходить в Черное море на определенное время при соблюдении определенных требований.

«Не стрелять же их! Ну зашли. Пусть заходят!» — заявил он.

Адмирал объяснил, что корабли непосредственного слежения России должны жестко наблюдать за тем, не занимаются ли американские суда противоправной деятельностью, изучать их тактику, предупреждать о недопустимости захода в российские территориальные воды, а если они уже зашли — наваливаться и вытеснять их оттуда.
В НАТО объяснили заход американского эсминца в Черное море
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в акватории Черного моря находятся эскадренные миноносцы Военно-морских сил США «Дональд Кук» и «Портер». Они вошли туда в январе.
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Армия , Виктор Кравченко , Дональд Кук , НАТО , РИА Новости
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