Адмирал призвал вытеснить американские суда из Черного моря

Кравченко — бывший начальник главного штаба Военно-морского флота России. Сегодня он объяснил, что существующие правила позволяют американским военным кораблям заходить в Черное море на определенное время при соблюдении определенных требований.

«Не стрелять же их! Ну зашли. Пусть заходят!» — заявил он.

Адмирал объяснил, что корабли непосредственного слежения России должны жестко наблюдать за тем, не занимаются ли американские суда противоправной деятельностью, изучать их тактику, предупреждать о недопустимости захода в российские территориальные воды, а если они уже зашли — наваливаться и вытеснять их оттуда.